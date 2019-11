Enem 2019: Veja 15 possíveis temas para a proposta de redação

O Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) está chegando e os ânimos já estão à flor da pele. A primeira prova será realizada no domingo (3), com testes sobre ciências humanas, linguagens e a redação.

Um dos principais motivos para o nervosismo dos candidatos se volta ao momento de produzir o texto. Muitas dúvidas vêm a mente: qual será o tema? Que argumentos são adequados? Que proposta de intervenção é interessante?

O tema da proposta de redação é mantido sob sigilo até o momento de realização da prova, mas é possível especular assuntos em alta no ano de 2019. Entre inúmeras possibilidades, 15 tópicos se destacam e podem ser a proposta do Enem 2019, segundo a professora de língua portuguesa e produção textual Tatiana Nunes Camara, do colégio Mopi.

Veja a lista a seguir e prepare seus argumentos para o exame.

Possíveis temas para a proposta de redação