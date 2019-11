Enem 2019: Paulista fecha para veículos às 13h no domingo; veja como fica o transporte em São Paulo

Neste domingo, as avenidas Paulista e Sumaré e a rua Medeiros de Albuquerque, que integram o Programa Ruas Abertas, estarão abertas para carros até as 13h. A medida é para facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Para os alunos que desejam ir de ônibus ao local de prova, a SPTrans vai reforçar 72 linhas, com aproximadamente 260 veículos a mais que o normal. Além disso, a linha 372F/10 que faz o trajeto São Judas Tadeu – Metrô Bresser, que não opera aos domingos, vai funcionar especialmente amanhã.

Já as linhas do Metrô vão funcionar normalmente durante todo o domingo, entre 4h40 e meia-noite. Haverá trens reservas em pontos estratégicos em caso de necessidade devido à demanda de passageiros.

Veja também:

Entenda como são elaboradas as questões do Enem

Enem 2019: confira o que pode ou não levar no dia da prova

Os trens da CPTM vão operar com intervalos reduzidos em seis das sete linhas neste domingo. O tempo de espera entre as composições será, em média, de 12 minutos, entre 8h e 14h.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito na cidade e contar com agentes de fiscalização em áreas de grande embarque e desembarque nos locais de prova.

Vale lembrar, que os portões dos locais de realização do Enem serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h. Este será o primeiro dia da prova, com questões de linguagens, ciências humanas, além da redação.