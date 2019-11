Enem 2019: o que todo o candidato deve saber antes de sair de casa no domingo

O primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é neste domingo, dia 3 e a próxima prova, no domingo que vem, dia 10. As duas provas abrangem áreas diferentes. No primeiro domingo, será português, ciências humanas e redação; no outro, ciências exatas e da natureza.

Por isso é importante foco e estratégia definida, orienta Eduardo Valladares, especialista em cursos preparatórios on-line. “Atente-se para a forma de conduzir a prova, faça por último as mais difíceis e demoradas para não desperdiçar pontos nas mais fáceis”, lembra o especialista.

O Enem é conhecido por contextualizar as questões, mesmo que se trate de uma conta ou de uma fórmula de química. “E isso é bom porque ajuda quem sabe menos a encontrar uma resposta”, comenta Vinicius de Carvalho Haidar, especialista em cursos preparatórios para o Enem e outros vestibulares.

No dia da prova planejamento é fundamental. Isso começa pelo horário. É prudente chegar com uma hora de antecedência. Para isso é bem importante definir trajeto, checar linhas de ônibus, metrô. “É importante levar em consideração que é domingo, frota reduzida, muita gente indo fazer a prova, ou seja, o trânsito pode estar ruim”, alerta Haidar.

Também vale fazer uma lista do que levar no dia da prova e (mais importante ainda) do que não levar. Para outras dicas e informações importantes entre no site: enem.inep.gov.br.

Confira essa lista de itens que podem desclassificar um candidato do Enem 2019:

1. Cor da caneta:

Só pode usar caneta de tinta preta, corpo transparente e esferográfica.

2. Dispositivos eletrônicos:

É proibido utilizar dispositivos eletrônicos, como celular, que devem ficar desligados, em envelope lacrado, e sem emitir som.

3. De olho no lanche:

É preciso permitir que o aplicador da prova da sala vistorie seu lanche, caso peça.

4. Sem acessórios:

Não é possível usar óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou qualquer acessório que cubra os cabelos e orelhas.

5. Documentos válidos:

Não pode prestar declaração falsa ou inexata em documento, ou ficar no local sem documento de identificação.

6. Objetos proibidos:

Não é permitido portar lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo, calculadora, entre outros objetos proibidos no edital.