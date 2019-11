São Paulo tem 10 mil pedidos de poda de árvore; veja o que causa as quedas

A pavimentação irregular e as podas mal feitas são os principais fatores para as quedas de árvores na cidade de São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura de São Paulo fez 83 mil podas na capital paulista, 23 mil a mais do que no ano passado. Ainda assim, a fila de espera tem 10 mil pedidos.

A arquiteta e urbanista Pérola Brocaneli explica que a raiz luta para se livrar do cimento das calçadas em busca de água. No entanto, tem situações em que o lençol freático é profundo e a árvore não consegue captar a água, ficando mais vulnerável a pragas.

A colunista de jardinaria da rádio BandNews FM, Carol Costa, conta também que as quedas podem acontecer por causa de uma poda mal feita. O peso nos galhos varia de acordo com a raiz e a poda mexe com todo o balanço da planta. Por isso, se o serviço for inadequado, há riscos.

