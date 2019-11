Previsão do Tempo: fim de semana será quente e ensolarado em São Paulo

O tempo volta esquentar na capital paulista a partir do sábado. Confira a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo para este fim de semana:

Sábado (2)

O dia começa nublado, porém o sol rapidamente abre espaço. Teremos um dia ensolarado entre manhã e tarde, sem previsão de chuva.

As taxas de umidade do ar oscilam entre 35% – uma considerável queda – e 90%. Já as temperaturas variam de 19ºC a 31ºC.

Domingo (3)

Com céu claro logo pela madrugada, o domingo ultrapassa o sábado no quesito calor. As temperaturas sobem, as nuvens somem, e a umidade despenca para o limite dos 30%.

A máxima de temperatura chega a 34ºC neste dia. Já a mínima fica em 20ºC.

Não há previsão de chuva para o dia, embora a noite traga maior nebulosidade.