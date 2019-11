Motorista invade a contramão e bate em 4 veículos no viaduto Alberto Badra

O viaduto Engenheiro Alberto Badra, na zona leste de São Paulo, foi totalmente bloqueado nos dois sentidos no início da manhã desta sexta-feira (1º), devido a um acidente envolvendo cinco veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas; três sofreram ferimentos graves. Uma das vítimas chegou até a ficar presa nas ferragens. Elas foram levadas a hospitais no Tatuapé, em São Mateus e em Guarulhos.

Segundo a TV Globo, um carro trafegava em alta velocidade quando o motorista invadiu a contramão e colidiu contra dois veículos. Como reflexo, outros dois carros se envolveram no acidente.

Todas as faixas já foram liberadas nos dois sentidos do viaduto, mas há congestionamento na avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, desde a passagem pela rua Eugênia de Carvalho; na direção de São Mateus, o congestionamento começa na avenida Educador Paulo Freire.

Outros pontos afetados foram a ponte Aricanduva e a avenida Airton Pretini, na zona leste.