Metrô do Distrito Federal amanhece fechado por falha de sinalização

Todas as 24 estações do metrô do Distrito Federal amanheceram fechadas nesta sexta-feira (01) devido a uma falha de sinalização na rede de fibra ótica.

De acordo com a Metrô-DF, o problema afetou o monitoramento de todo sistema da empresa. Dessa forma, o transporte foi bloqueado como uma medida de segurança e equipes trabalharam para resolver o caso desde às 3h30.

Mais 160 mil usuários utilizam o metrô do Distrito Federal diariamente. Antes da reabertura das estações, que aconteceu às 8h16, os pontos de ônibus ficaram lotados.