Helicóptero que levava seis sul-coreanos cai no mar do Japão

Socorristas localizaram nesta sexta-feira (1) o helicóptero que caiu perto das ilhas de Dokdo, no Mar do Leste, na noite anterior e encontraram um dos corpos das sete pessoas desaparecidas no acidente. O Mar do Leste está situado entre a Península Coreana e o Japão.

LEIA MAIS:

Polícia Federal destrói 360 mil pés de maconha no Maranhão e Pará

"Três mergulhadores da Guarda Costeira da Coreia encontraram o helicópteri no mar, a 600 metros ao sul do arquipélago de Dokdo e 72 metros de profundidade", disse um policial em uma entrevista na costa da Coreia.

"Agora que o helicóptero foi encontrado, vamos nos concentrar em mais operações de busca e resgate", disse o oficial, acrescentando que o navio de resgate Cheonghaejin e outro navio de resgate submarino chegarão ao local mais tarde.

A Guarda Costeira disse que um veículo operado remotamente encontrou um corpo próximo ao helicóptero. As autoridades disseram que será possível confirmar a identidade do corpo depois que ele for trazido à superfície.

O helicóptero caiu nas águas próximas ao arquipélago apenas alguns minutos após deixar Dokdo na quinta-feira. Sete sul-coreanos estavam a bordo.

Os dois pilotos do helicóptero eram veteranos com pelo menos 17 anos de experiência profissional, tanto no setor militar quanto no civil.

Ilhas Dokdo

As ilhas de Dokdo, onde o helicóptero caiu, fazem parte do conjunto de rochas do Mar do Leste, onde há um pequeno destacamento policial sul-coreano desde 1945. O Japão tem reivindicado Dokdo como parte de seu território, mas o pedido japonês vem sendo recusado pela Coreia do Sul.