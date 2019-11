Festa mexicana que celebra o luto de forma irreverente em São Paulo

O além é aqui. Festa mexicana que celebra o luto de forma irreverente e divertida encontra a Zombie Walk no centro; fim de semana tem ainda passeios, no pedal ou a pé, chegada da animação ‘A Família Addams’ nos cinemas e exibição do clássico ‘O Gabinete do Dr. Caligari’ ao ar livre, no encerramento da 43a Mostra de Cinema.

Los Muertos walking parade + zombie walk

O centro de São Paulo receberá, amanhã, a primeira edição da Los Muertos SP Walking Parade. Uma das atrações da festa que celebra a cultura mexicana no Dia de Finados terá como atração a Zombie Walk, em sua 14ª edição. E ainda música, gastronomia e uma feira criativa. Palcos serão distribuídos com discotecagens, shows, e comidas típicas. A música de pista chega representada pelos DJs Renato Ratier e Magal, entre outros; já no palco do Beco 203 (R. João Bricola), o garage rock acha seus representantes na figura de bandas como Forgotten Boys, Deb And The Mentals e Corazones Muertos, enquanto DJs de rock, como o lendário Focka, seguram o astral entre os shows. A concentração da Zombie Walk começa às 15h na Praça do Patriarca, com partida às 17h. Los Muertos Walking Parade (r. XV de Novembro, Centro). Amanhã, das 16h à 0h. Feira Gastronômica e de Economia Criativa: 12h-0h. Grátis.

Festa día de muertos

Há mais mistérios entre a vida e a morte do que podemos imaginar. De acordo com a tradição do México antigo, no Dia dos Mortos, os vivos se encontram com eles para celebrar a vida e a morte em um banquete de sabores, cores e muita música boa. Essa é a temática do evento que acontece amanhã e domingo no Memorial, com exposição de “Altares de Muertos”, concurso de fantasias, festival gastronômico mexicano, artesanato, ringe de “Lucha Libre”, música mexicana e latina, entre outras atividades. Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Portões 4 e 15). Sábado e dom., das 11h às 21h. Entrada gratuita.

Pedalada notívaga

A galera do Pedal Caveira inventou este passeio noturno para homenagear ciclistas mortos no trânsito. A tradição é usar, além da camisa oficial de ciclista com a estampa de caveira, adereços e fantasias que também representem crânios despelados e esqueletos. O circuito inicia pelas ruas do Cemitério da Consolação e vai até o Araçá. Saída e chegada: Loja Adoro Bike (r. Cunha Gago, 844 – Pinheiros). Sexta, largada às 21h. R$ 50. Inscrição: sampabikers.com.br

‘A Família Addams’

A Família Addams está de volta à tela grande e se prepara para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes neste que é o primeiro longa a trazer os personagens em animação. A trama começa com a união de Mortícia e Gomez, mostra a chegada de Tropeço, coloca os irmãos Feioso e Wandinha como protagonistas e costura uma história paralela da vizinhança. Em cartaz nos cinemas.

Rolêzinho gótico

Fundado em 1858, o Cemitério da Consolação reúne cerca de 300 esculturas e trabalhos de artistas renomados como Victor Brecheret e o arquiteto Ramos de Azevedo. Às terças e sextas, visitas são monitoradas pelo sepultador Francisvaldo Gomes, conhecido como Popó, que teve como mestre o falecido historiador Délio Freire dos Santos, responsável pelas primeiras pesquisas sobre o patrimônio artístico e histórico do local. Cemitério da Consolação (r. da Consolação, 1.660 – Centro). Sexta, às 14h. Grátis.



‘O gabinete do dr. caligari’

Chance de curtir a tradicional sessão ao ar livre da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Será exibida a cópia restaurada de “O Gabinete do Dr. Caligari” (1919), de Robert Wiene. O acompanhamento musical ficará por conta da orquestra Jazz Sinfônica Brasil, regida pelo maestro João Maurício Galindo. O clássico conta a história de um misterioso showman que chega a uma pequena cidade em sua feira anual de variedades. 43a Mostra de Cinema (av. Pedro Álvaros Cabral, s/no – Portão 2 do Pq. do Ibirapuera). Sábado, 19h. Grátis.