Feriado de finados será quente e sem ciclofaixa em São Paulo

O feriado de Finados, celebrado nesta sábado (2), será quente em todo o estado. Amanhã, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital deve ter tempo nublado a parcialmente nublado, com sol aparecendo e possibilidade de chuva isolada à tarde justamente por causa do calor –as temperaturas devem ficar entre 19ºC e 31ºC.

No litoral paulista, segundo a Climatempo, não deve chover e vai fazer calor –vai dar praia!

No domingo, o Inmet prevê que vai esquentar ainda mais na capital, com termômetros variando de 20oC a 33ºC. O tempo deve ficar parcialmente nublado, mas há possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Sem ciclofaixa

Mas não será neste final de semana que a ciclofaixa de lazer será retomada. No início de outubro, a prefeitura recebeu a proposta de empresas para operar de forma emergencial os 117 km de faixas aos domingos e feriados, mas houve questionamentos ao processo de chamamento público, que estão em análise. Por isso, o serviço não será retomado.

Por causa do feriado amanhã, os postos do Poupatempo não vão funcionar.