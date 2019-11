Estação da Luz recebe exposição sobre a saúde masculina

A estação da Luz, da linha 4-Amarela do metrô, recebe a partir desta sexta-feira (01) a exposição "Saúde do Homem". O principal objetivo da mostra é conscientizar os homens da prevenção ao câncer de próstata, tumor mais comum no meio masculino.

Leia mais:

Manchas de óleo invadem a maior concentração de biodiversidade marinha do Atlântico Sul

Bolsonaro diz que não irá à posse de Fernández, na Argentina, e nega retaliação

O conteúdo disponível envolve 20 painéis com fotos dos Agentes de Atendimento e Segurança da ViaQuatro. As imagens também são acompanhadas de mensagens explicativas.

"Saúde do Homem" fica na Luz até 29 de novembro. No dia 2 de dezembro, a exposição migra para a estação Faria Lima; já a partir de 7 de janeiro estará na Paulista.