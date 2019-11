Estudantes do ABC terão aula gratuita para o Enem em salas de cinema

Nos próximos dois domingos (3 e 10 de novembro), cerca de 5,1 milhões de estudantes prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio em busca de vagas em universidades.

Para ajudar os estudantes do ABC com dicas para a hora do exame, no sábado (2), o Colégio Singular e o Singular Anglo Vestibulares promoverão o Esquenta Enem.

Trata-se de uma atividade para alunos da 3ª série do Ensino Médio e dos cursos pré-vestibulares, que acontecerá nas salas do cinema PlayArte, no Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo.

São esperados cerca de 900 estudantes, tanto da rede Singular quanto de outras instituições de ensino da Região. Os jovens serão distribuídos em três salas com aulas simultâneas de cinco professores, das disciplinas de Literatura, História, Geografia, Biologia e Redação.

SERVIÇO

Aulão para o Enem no ABC

Data: sábado, 2 de novembro

Horário: a partir das 9h

Local: PlayArte do Shopping Metrópole, Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro – São Bernardo do Campo (SP)