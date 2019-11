Enem 2019: dicas para a reta final antes do primeiro dia de provas

O primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é neste domingo, dia 3 e a próxima prova, no domingo que vem, dia 10. Se estiver em dúvida sobre o que fazer nesse pouco tempo que resta, saiba que ainda dá tempo de uma boa revisão, garantem especialistas.

Uma dica importante: anote tudo que funcionou no primeiro dia do exame que seja possível utilizar novamente na última etapa, recomenda Eduardo Valladares, especialista em cursos preparatórios on-line. “O local onde sentou na sala, a hora que saiu de casa, o que comeu na véspera antes de ir para a prova e na hora da prova. Todos os detalhes fazem diferença ao final”, ressalta.

As duas provas abrangem áreas diferentes. No primeiro domingo, será português, ciências humanas e redação; no outro, ciências exatas e da natureza. Por isso é importante foco e estratégia definida, orienta Valladares. “Atente-se para a forma de conduzir a prova, faça por último as mais difíceis e demoradas para não desperdiçar pontos nas mais fáceis”, lembra o especialista.

Veja também:

Enem 2019: Veja o passo a passo para consultar local e sala de prova

Redação do Enem é decisiva para conquista de vagas; veja dicas para melhorar seu texto

Ainda vai estudar? Nada de estresse. Afinal, não dá para rever tudo. Por isso, a regra agora é priorizar, afirma Vinicius de Carvalho Haidar, especialista em cursos preparatórios para o Enem e outros vestibulares. “Revise as matérias que tem mais dificuldade, sobretudo os conteúdos que, de fato, tenham alta incidência na prova”, diz.

Uma maneira prática de fazer isso é utilizar as provas dos dois últimos anos. “Erros ou dificuldade serão indícios de que precisa revisão”, sugere Haidar. Outra vantagem desse caminho, segundo ele, é do estudante se habituar ao formato do exame. “Como são as questões, tempo médio de respostas, quantidade e sobretudo o formato das perguntas.”

O Enem é conhecido por contextualizar as questões, mesmo que se trate de uma conta ou de uma fórmula de química. “E isso é bom porque ajuda quem sabe menos a encontrar uma resposta”, comenta.

O site do Descomplica fornece gratuitamente links para as provas resolvidas do Enem com justificativa do gabarito e comentários sobre alternativas erradas.