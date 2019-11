Dupla Sena 2006: confira os números sorteados nesta sexta, 1º de novembro

A Dupla Sena paga R$ 17 milhões nesta sexta-feira (1º) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.006.

Veja os números da Dupla Sena sorteados nesta sexta:

1º sorteio

09, 27, 30, 33, 40, 41

2º sorteio

07, 21, 33, 34, 38, 39

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de quinta (31), só uma pessoa acertou as seis dezenas, no segundo sorteio, e ganhou R$ 245.554,16. Segundo a Caixa Econômica Federal, 60 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 50 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 3,7 mil e R$ 4 mil.