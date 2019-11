Dívidas protestadas podem ser pagas online

A partir desta sexta-feira, quem tiver dívidas municipais protestadas, ou seja, atrasadas, poderá quitar o valor e fazer o cancelamento do protesto online. Pelo site www.protestosp.com.br, chamado de Central de Protesto, a pessoa pode acessar o valor das dívidas junto com as custas do cartório e fazer a emissão do boleto ou transferência bancária.

Além de realizar o processo sem sair de casa, o cancelamento é feito automaticamente após a compensação do pagamento. Antes, a dívida demorava 15 dias para ser cancelada mesmo após ser quitada.

Esse novo modo vale para qualquer débito que esteja em dívida ativa, ou seja, que está vencido e em processo de cobrança pela procuradoria da prefeitura.

O site não permite o parcelamento da dívida, portanto, caso a pessoa queira parcelar, é necessário fazer o procedimento antigo, que continua funcionando normalmente. Após o boleto vencer, é preciso esperar seis dias úteis para parcelar pelo site www.dividaativa.prefeitura.sp.gov.br. Depois de dez dias úteis do pagamento da primeira parcela, a pessoa precisa entrar no site da Central de Protesto para pagar as custas do cartório.