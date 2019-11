Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 1º de novembro

O dólar encerrou o mês de outubro com uma queda de 3,52%, a maior desde janeiro (5,6%). Com isso, devolve praticamente metade da alta acumulada no ano até o mês passado. O movimento é resultado da melhora da expectativa para o fluxo cambial, da aprovação da reforma da Previdência e de menor percepção de risco no exterior.

Na quinta-feira (31), a moeda norte-americana subiu 0,55%, a R$ 4,0091. A sessão foi marcada pela volatilidade provocada pelo fechamento da Ptax de outubro, por questões externas envolvendo, entre outros temas, o conflito entre EUA e China, e também o noticiário político interno.

O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em queda de 1,1%, aos 107.219,83 pontos. No mês, acumulou alta de 6,13%, maior variação mensal desde janeiro (10,82%).

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin