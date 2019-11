Bolsonaro diz que não irá à posse de Fernández, na Argentina, e nega retaliação

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira, dia 1º, que não irá à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, em 10 de dezembro. "Não vou", afirmou pela manhã na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro disse que torceu pela reeleição de Mauricio Macri, mas disse que não fará qualquer retaliação ao novo presidente. "Olha a Argentina na situação complicada em que se encontra. Nosso irmão do sul. Peço a Deus que dê tudo certo lá. Torci pelo outro, né. Já que ganhou (Fernández) vamos em frente. Não tem qualquer retaliação da minha parte", disse Bolsonaro.

O presidente disse esperar que Fernández mantenha relação com o Brasil semelhante à de Macri. "Espero que eles continuem fazendo uma política conosco semelhante ao que o Macri fez até momento."

A Argentina elegeu para a Casa Rosada, no último domingo, o peronista Fernández. Aliado de Bolsonaro, Macri foi derrotado no primeiro turno. O presidente brasileiro já havia lamentado o resultado e dito que não cumprimentaria a chapa vencedora.

Bolsonaro também ficou incomodado com uma imagem publicada por Fernández em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso desde o ano passado, no âmbito da Operação Lava Jato "O primeiro ato do Fernández foi 'Lula livre', dizendo que está preso injustamente. Já disse a que veio", declarou Bolsonaro na ocasião.