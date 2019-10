Problemas na decolagem levam avião ao canteiro do Aeroporto Campo de Marte

Um avião de pequeno porte tem problemas na decolagem e vai parar no canteiro da pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a Infraero, cinco pessoas estavam a bordo, mas ninguém se feriu.

Os bombeiros do próprio terminal foram acionados e atenderam a ocorrência. O avião seguia para o Aeroporto José Cleto, na cidade de União da Vitória, no sul do Paraná.

Os motivos que levaram a aeronave a não conseguir decolar serão investigados pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).