Previsão do Tempo: SP terá sexta-feira nublada, mas ainda quente

Novembro começa nesta sexta-feira (1), e vem acompanhado de certa mudança de ares em São Paulo. Após dias muito ensolarados e com umidade em baixa, o primeiro dia do mês promete ser nublado, com chuviscos pela madrugada.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo explica a mudança. Em sua previsão, o CGE conta que "ventos úmidos que sopram do oceano causam maior cobertura de nuvens" nesta sexta-feira. Podem ainda haver chuvas fracas durante a madrugada.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e deixa o tempo abafado. as temperaturas permanecem próximas aos 30ºC, com máxima prevista para 28ºC, e mínima em 19ºC.