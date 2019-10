Loterias da Caixa ficam mais caras a partir de janeiro; veja novos preços

A partir do dia 1º de janeiro de 2020, os preços das apostas das loterias da Caixa Econômica Federal passam a ficar mais caros. As mudanças valem para as apostas mínimas de cada produto e, por consequência, as apostas em mais dezenas ou múltiplas, como bolões, também serão reajustados.

A decisão está na portaria nº 8.061, do Secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia. Ela foi publicada na edição desta quinta-feira (31) do Diário Oficial da União.

Veja como ficam os preços das apostas mínimas:

Mega-Sena: sobe de R$ 3,50 para R$ 4,50

sobe de R$ 3,50 para R$ 4,50 Quina: sobe de R$ 1,50 para R$ 2

sobe de R$ 1,50 para R$ 2 Lotofácil: sobe de R$ 2 para R$ 2,50

sobe de R$ 2 para R$ 2,50 Lotomania: sobe de R$ 1,50 para R$ 2,50

sobe de R$ 1,50 para R$ 2,50 Dupla-Sena: sobe de R$ 2 para R$ 2,50

sobe de R$ 2 para R$ 2,50 Loteca: sobe de R$ 2 para R$ 3

sobe de R$ 2 para R$ 3 Lotogol: sobe de R$ 1 para R$ 1,50

sobe de R$ 1 para R$ 1,50 Timemania: sobe de R$ 2 para R$ 3

A portaria define ainda que a cobrança dos novos preços de aposta só poderão começar após uma “divulgação ostensiva” do novo valor ao público geral com mínimo de antecedência de três dias úteis. A campanha deve ser veiculada em todos os meios de comunicação.

Prêmios maiores na Lotofácil e Timemania

A portaria nº 8.061 também prevê um aumento na premiação fixa da Lotofácil e da Timemania. Confira o que muda: