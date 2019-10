Confira linhas de ônibus em São Paulo que sofrem alterações no sábado

A SPTrans anunciou mudanças no funcionamento de seis de suas linhas de ônibus a partir deste sábado (2). As alterações incluem novas denominações, mudanças de itinerário, novos pontos de parada, redução de intervalo entre as partidas e ampliação no atendimento.

Na próxima semana, a partir de segunda-feira (4), mais mudanças entrarão em vigor.

Confira a seguir o que muda, como se planejar, e os motivos fornecidos pela SPTrans para as alterações:

Mudanças a partir de sábado (2)

Linha 172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém terá mudança experimental de itinerário

Por um período experimental de 30 dias, a linha terá seu itinerário alterado no sentido Shopping Center Norte para atender aos usuários das estações Santana e Carandiru do Metrô. Durante a mudança, recomenda-se que os usuários que embarcam nos pontos das ruas Duarte de Azevedo, 62, Voluntários da Pátria, 1.443 e 1.099, Pe. Ildefonso, 42 e Av. Cruzeiro do Sul, 2.092, utilizem a linha 1730/10 Shop. Center Norte.

Se os resultados operacionais no período experimental forem satisfatórios, a alteração será mantida automaticamente.

Linha 513C/10 terá ponto final em São Mateus e intervalos menores

A linha irá atender até o bairro de São Mateus, com a denominação 513C/10 Vl. Califórnia – São Mateus, e terá o ponto final na Rua Hiperion, s/nº. As mudanças irão permitir a redução dos intervalos, aumentar o número de partidas, tanto em dias úteis quanto aos fins de semana, e levar mais confiabilidade aos moradores do bairro de São Mateus, Zona Leste.

No pico da manhã, por exemplo, passará de 39 para 62 partidas no sentido ida e de 39 para 58 no sentido volta. No domingo, haverá 45 partidas no sentido ida, 15 a mais do que atualmente. Os passageiros interessados no trecho entre São Mateus e Itaquera terão como opção a linha 513C/31 Vl. Califórnia – E. T. Itaquera.

Linha 4053/10 será CPTM Guaianazes

Para proporcionar intervalos menores e melhorar o deslocamento dos moradores de Guaianases, Jardim São Paulo e imediações, a SPTrans muda o nome da linha 4053/10 para Guaianazes – CPTM Guaianazes.

A equipe técnica, por meio de pesquisa sobe e desce, detectou que 72% das pessoas que utilizam a linha desembarcam entre o ponto inicial e a estação CPTM Guaianases. A mudança beneficiará a maioria, uma vez que isso permitirá o aumento no número partidas e, como consequência, intervalos menores neste serviço.

Os demais usuários, que têm como interesse a estação CPTM José Bonifácio, poderão utilizar as linhas 3027/10 Shop. Aricanduva e 2770/10 CPTM José Bonifácio, para continuar o trajeto.

Linha 4114/10 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II terá atendimento ampliado

A linha terá alteração de itinerário e aumento em duas viagens ao longo do dia, passando a atender os passageiros da linha 4114/31 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II.

Para aqueles que embarcam nos pontos da linha 4114/31 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II, na Av. Aclimação e na Rua José Getúlio, haverá novas opções para embarque e desembarque. Quatro banners serão instalados, um em cada parada, indicando qual o ponto mais próximo.

Mudanças a partir de segunda-feira (4)

Linhas da Zona Sul terão ponto alterado para atender ao Hospital Dia

A pedido da população, o ponto inicial da linha 6801/51 Jd. Ibirapuera – Term. João Dias e o ponto final da 6258/31 Jd. Sta. Margarida – Jd. Ibirapuera serão alterados para a calçada do hospital na Rua Monforte da Beira – Jd. São Luís. Desta forma, pacientes e funcionários do local poderão embarcar com segurança. Além disso, alterou-se o horário de uma das partidas da linha 6801/51 Jd Ibirapuera – Term. João Dias para 19h15, garantindo o embarque dos profissionais, uma vez que as atividades no local se encerram às 19 horas.

A mudança na localização dos pontos visa o conforto dos usuários uma vez que os pontos antigos eram sinalizados por totens e os novos abrigos terão coberturas, bancos e estão localizados na calçada do Hospital Dia – Rede Hora Certa, com isso, os usuários do Hospital não precisam mais fazer a travessia para acessar a parada de ônibus.

Quanto à operação da linha 6801/51 Jd. Ibirapuera – Term. João Dias, houve aumento de duas partidas em cada sentido de viagem da linha. A seguir, os novos horários nos dias úteis:

no ponto inicial (Jd. Ibirapuera), no sentido centro, a primeira partida será às 6h e a última será às 19h45 (antes era às 19h30)

no ponto final (Term João Dias), sentido bairro, a primeira partida será às 6h25 (antes era 6h29) e a última às 20h15 (antes era às 20h).

O ponto da Rua Domênico Scarlatti, 351, será desativado e os passageiros poderão embarcar no novo ponto inicial, na Rua Monforte da Beira, s/nº (calçada do Hospital Dia – Rede Hora Certa).