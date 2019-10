Explosão em trem mata 73 pessoas no Paquistão

Pelo menos 73 pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas nesta quinta-feira (31) depois que um botijão de gás explodiu em um trem próximo a Liaquatpur, na província de Punjab, no sul do Paquistão.

O incidente ocorreu por volta das 6h30 (horário local) enquanto os passageiros manipulavam os cilindros de gás durante o café da manhã. "Dois fogões explodiram quando as pessoas estavam tomando café da manhã, e a presença de querosene com os passageiros no trem em movimento espalhou ainda mais o fogo", explicou ministro das Ferrovias Sheikh Rashid Ahmed à rede de televisão Geo.

As chamas atingiram pelo menos três vagões, sendo dois na classe econômica e um na executiva, onde viajavam cerca de 200 pessoas, em sua maioria peregrinos que seguiam para um festival religioso. De acordo com as autoridades, muitas pessoas morreram porque pularam do trem em movimento para evitar o fogo. As equipes de emergência ainda estão no local.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, expressou sua "profunda tristeza pela perda de vidas preciosas" e pediu às autoridades que prestem "a melhor assistência possível" aos feridos.