Dupla Sena 2005: veja os números sorteados nesta quinta, 31 de outubro

A Dupla Sena pode pagar R$ 16,8 milhões nesta quinta-feira (31) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.005.

Veja os números da Dupla Sena desta quinta-feira:

Sorteio 1

11, 15, 17, 28, 30, 36

Sorteio 2

05, 25, 28, 31, 35, 40

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça (29), ninguém acertou as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 46 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 25 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 4,7 mil e R$ 7,7 mil.