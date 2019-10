Dia de Finados: Veja agenda de atividades em cemitérios municipais

O próximo sábado (2) marca o Dia de Finados, dedicado à lembrança daqueles que se foram. Como de costume, a Prefeitura de São Paulo realizará uma série de atividades nos cemitérios municipais em homenagem à data.

Durante todo o dia, o Serviço Funerário do Município fará uma ação, em parceria com a Secretaria de Saúde, de abordagem aos visitantes dos cemitérios com dicas de prevenção e conscientização sobre a dengue.

Nos cemitérios da Consolação e do Araçá, será realizado um mutirão para aferir pressão arterial e medir o índice de glicemia. A iniciativa é da Sociedade Beneficente Cultural e Educacional Missão Resgate.

Também na Consolação, uma visita guiada, às 14h, levará os visitantes a conhecer o cemitério, que é um considerado um museu a céu aberto, com obras de importantes artistas e personalidades ilustres de São Paulo e do Brasil.

No Araçá, ainda será feita uma solenidade especial às 9h, para marcar a inauguração do novo Mausoléu Polícia Militar com a presença de deputados e vereadores, além de autoridades da PM (Polícia Militar).

Já o cemitério da Penha terá sua Capela, que passou por um período de reforma e revitalização, inaugurada às 14h.

A agenda de diversos outros cemitérios da capital conta com missas e momentos de apoio e conforto emocional realizado por grupos religiosos, ao longo do dia inteiro. Acesse a programação completa por meio deste link.