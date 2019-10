Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 31 de outubro

O dólar recua no mercado à vista nesta quinta-feira, 31, em meio à disputa técnica em torno da formação da última taxa Ptax de outubro e acompanhando as perdas persistentes da moeda americana frente seus pares principais no exterior.

Os agentes financeiros reagem ainda ao comunicado do Federal Reserve (Fed). O corte de juros de 25 pontos-base já era esperado, mas a sinalização do presidente do BC americano, Jerome Powell, de que está comprometido em estender a expansão da economia nos Estados Unidos pressiona o índice DXY, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de outras seis divisas fortes.

Já o Copom cortou na quarta-feira, 30, a Selic em 50 pontos-base, para 5,00%, e o comitê sinalizou mais uma redução de 50 b.p, ao falar sobre "um ajuste adicional, de igual magnitude", mas mostrou cautela em relação a 2020, ressaltando eventuais novos ajustes no grau de estímulo, sugerindo diminuição do tamanho do corte futuro para 0,25 ponto, segundo analistas. A alta reflete ainda ajustes em relação às apostas minoritárias de corte agressivo de 75 p.b.

