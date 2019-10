Ford diz ainda buscar acordo com a Caoa

O último turno de metalúrgicos deixou a fábrica da Ford em São Bernardo ontem, às 16h20, encerrando 52 anos de produção na cidade. A montadora concretizou nesta quarta o desligamento da unidade, ação que havia anunciado em fevereiro como parte do planejamento global da marca em deixar de produzir caminhões. Além da linha de veículos pesados, a fábrica de São Bernardo era responsável também pelo Fiesta, que teve a linha de montagem encerrada em julho com 750 demissões.

Outros 650 metalúrgicos serão desligados nas próximas semanas com o fim da produção dos caminhões. Os funcionários administrativos, cerca de 1.000, passarão a trabalhar em prédio na capital a partir de abril do próximo ano.

A Ford se pronunciou oficialmente ontem em nota em que agradece aos funcionários e ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. “Mesmo após o anúncio feito em fevereiro, eles [trabalhadores] nunca deixaram de cumprir com suas obrigações, produzindo produtos de altíssima qualidade e cuidando da segurança”, diz na nota o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters.

A montadora afirmou ainda negociar a venda da estrutura na cidade para o grupo Caoa. “Ford reitera que continua fazendo todos os esforços cabíveis para alcançar um resultado positivo.”

Mas o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), afirmam que as negociações esbarram na concessão de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O banco federal teria dito à Caoa que a verba poderia ser utilizada para investimento, mas não para a compra de uma fábrica. O BNDES confirmou ao Metro Jornal ter se reunido com a empresa, “como faz com qualquer potencial cliente”. Mas disse que não há proposta formalizada.

A Caoa manteve o posicionamento de anteontem, em que afirma não haver novidades sobre a negociação.

O governador de São Paulo, João Doria, que desde o início tem se apresentado como intermediador da venda, afirmou ontem que o poder público não pode interferir no processo. “O governo estimula, aproxima, indica, mas uma fábrica privada só pode ser vendida por um privado, ou seja, é uma relação direta da Ford do Brasil com a Caoa.” Ele disse ainda lamentar o fim da produção e acreditar em um entendimento entre as empresas.

O Sindicato dos Metalúrgicos diz que a categoria concordou em receber 80% dos salários da Ford para serem absorvidos pela Caoa. A nova compradora teria interesse em continuar com cerca de 800 metalúrgicos, diz a entidade.

A Ford continuará a produzir veículos em sua fábrica em Camaçari, na Bahia. As unidades menores em Tatuí, onde há pista de testes, e Taubaté, fábrica de motores, ambas em São Paulo, também serão mantidas.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC diz que decisão do BNDES é política.

De quanto a Caoa precisa para comprar a Ford? O que seria produzido?

Os termos das negociações são restritos. Uma parte do dinheiro a Caoa tem. O grupo tem forte relação com a China. A outra viria do BNDES. Eles vão produzir caminhões e talvez outros dois modelos de veículos. Existe comprometimento de escolher os metalúrgicos na nossa base. A Ford está preparada para a negociação. A expectativa é que a Caoa consiga reverter a decisão do BNDES [de não emprestar], que é política. Não sei se estão achando que é para São Bernardo, terra do Lula, do sindicato, com impedimento político, mas não há outra explicação.

O que levou ao fechamento?

Especulação pelo lucro, única e exclusivamente. A Ford decidiu apostar em carros que dão mais lucro. Não interessa mais fazer caminhão ou carro popular. A montadora quer fazer picape e SUV.