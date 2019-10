São Caetano vai mudar calçadas da avenida Goiás

A Prefeitura de São Caetano, na Grande São Paulo, promete para 2020 a reforma das calçadas da avenida Goiás para torná-las mais acessíveis e permeáveis. A via também deve ganhar uma ciclovia permanente.

“A implantação das calçadas acessíveis e permeáveis busca melhorar as condições de passeio dos pedestres da Goiás, que é a principal via arterial do município e exerce papel organizador no espaço urbano local e regional. O projeto também estimula deslocamentos ativos, incentiva hábitos mais saudáveis e contribui para a redução das emissões de gases poluentes”, explica o prefeito José Auricchio Jr, que construiu os canteiros centrais da avenida em sua primeira gestão (2005-2008).

Segundo a administração, que não deu prazo de início e término da obra, as diretrizes adotadas no projeto buscam a priorização do pedestre em relação aos veículos automotores, produzindo um ambiente urbano mais sustentável e confortável para os deslocamentos a pé.

“A intervenção prevê a extensão do passeio para instalação de ciclovias permanentes nos bordos da via, substituição do piso existente por pavimentação ecológica drenante, uniformização e extensão das faixas verdes permeáveis nas calçadas, adequações de sinalização para priorização do pedestre, instalação de piso podotátil e padronização de rampas para acessibilidade”, complementa a secretária de Obras e Habitação, Maria de Lourdes

da Silva.

Bicicletas

A ciclovia a ser instalada na avenida Goiás faz parte de projeto mais amplo, que é a rede cicloviária municipal, com extensão prevista de 12 km, percorrendo nove bairros. A rede cicloviária tem como objetivos viabilizar a intermodalidade, colaborar para convivência harmônica entre pedestres e ciclistas, estabelecer conexões entre os principais pontos da cidade e garantir a segurança dos ciclistas.

Você decide

A prefeitura quer que a população seja parte direta no projeto e escolha a cor das calçadas por meio de votação pela internet. Para participar é preciso entrar no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br, no Facebook ou Instagram da prefeitura, acessar o link, selecionar a sua cor preferida (grafite e cor natural, bronze e prata, ou prata azulado e areia). A escolha popular tem início hoje e vai até o domingo.