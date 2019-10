Raposas-do-campo são resgatadas e vão para zoo

Duas raposinhas foram resgatadas e agora são as novas moradoras do Zoológico de São Paulo. As raposas-do-campo só existem em áreas de cerrado e estão ameaçadas de extinção. Além de serem poucas conhecidas pelos pessoas, é uma das espécies menos estudadas pelos pesquisadores.

Isto motivou o zoológico a recebê-las após o resgate –feito no ano passado– a fim de estudar mais para evitar a extinção da espécie.

Elas foram apresentadas ao público anteontem e batizadas de Simone e Simaria, em homenagem à dupla sertaneja. As raposinhas têm um ano e meio e chegaram ao zoo em julho. Elas pesam cerca de 4 kg e estão em um recinto que se assemelha ao cerrado.

Para dar as boas-vindas, hoje terá uma programação especial. Das 13h30 às 15h30, os equipamentos utilizados em trabalhos de campo e curiosidades serão apresentados e serão exibidos vídeos sobre a conservação do cerrado às 13h30, 14h30 e 15h30.