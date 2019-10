Mega-Sena 2203: Veja os números sorteados nesta quarta, 30 de outubro

O concurso 2.203 da Mega-Sena paga nesta quarta-feira (30) um prêmio milionário ao apostador que conseguir acertas as seis dezenas sorteadas. Segundo a previsão da Caixa Econômica Federal, são R$ 35 milhões.

OS NÚMEROS DA MEGA-SENA DESTA QUARTA SÃO:

17 – 34 – 46 – 49 – 50 – 57

No último sábado (26), ninguém gabaritou. Segundo a Caixa Econômica Federal, 48 pessoas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 51,8 mil cada. Outras 3.717 pessoas fizeram a quadra e ficaram com R$ 955,73. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.