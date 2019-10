Operação policial em Manaus termina com 17 suspeitos de tráfico mortos

Uma ação policial terminou com 17 suspeitos de tráfico de drogas mortos em Manaus na madrugada desta quarta-feira (30). De acordo com a PM (Polícia Militar) do Amazonas, uma facção criminosa foi flagrada se preparando para uma guerra de território com um grupo rival.

O objetivo dos suspeitos era tomar o controle de pontos de vendas de drogas, de acordo com a investigação. No momento da interceptação, porém, houve resistência e troca de tiros.

Todos os 17 baleados foram levados a um hospital da zona sul da capital amazonense, onde o óbito foi constatado. Durante o confronto, alguns policiais ficaram feridos – não há informações sobre seu estado de saúde.

A PM apreendeu 17 armas de fogo, entre pistolas e uma submetralhadora, além de munições e um carro roubado.