Enem 2019: Veja 20 temas de ciências humanas para revisar na reta final

Faltam quatro dias para o primeiro dia do Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) e os ânimos já estão à flor da pele. No domingo (3), serão aplicadas as provas de ciências humanas, bem como a de linguagens e a redação.

Os últimos dias que precedem o exame são fundamentais para um bom desempenho. Após um ano inteiro de estudo, a recomendação para a reta final é a de que o estudante tire a semana para revisar os principais temas – sem se estressar.

O professor de história Alexandre Chada, do colégio Mopi, selecionou 20 temas que merecem a atenção dos candidatos. São doze assuntos recorrentes nos últimos anos e oito efemérides com grandes probabilidades de aparecer na prova.

O historiador ainda ressalta que trabalhar o lado emocional é tão importante quanto revisar o conteúdo para o Enem. “Na reta final, a preparação deve estar pautada na lapidação de conteúdos. Equilíbrio e confiança são fundamentais para uma boa prova”, orienta o professor.

Para ele, uma forma bastante eficiente de revisão é refazer questões dos últimos quatro anos, reforçando o estudo dos temas.

Temas recorrentes no Enem

Iluminismo;

Revolução Industrial;

Escravidão;

Era Vargas (1930 a 1945) – em especial o Estado Novo;

Estrutura política na Primeira República;

Processo de abolição da escravatura no Brasil;

África e os processos de independência do século 20;

Governo JK;

Regime Militar (1964 a 1985);

Questão relacionadas a preservação da memória e do patrimônio histórico;

Questão da luta pelos direitos civis nos EUA;

Nazismo.

Efemérides