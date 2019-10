Chamas atingem o Castelo de Shuri, patrimônio da UNESCO em Okinawa

Um incêndio de grandes proporções atinge agora o Castelo de Shuri, na ilha de Okinawa, no Japão.

Segundo o departamento de combate à incêndios da cidade de Naha, as chamas começaram no hall principal do castelo na tarde desta quarta-feira (30). Visitantes foram evacuados pela polícia, e ainda não há informações sobre vítimas.

A construção é considerada patrimônio da humanidade pela UNESCO. Após ter sido completamente destruída em 1945, na batalha de Okinawa, passou por um longo processo de reconstrução que acabou na década de 90.

Na Segunda Guerra Mundial, o castelo era utilizado como quartel para o exército imperial japonês. Anteriormente, serviu de morada para líderes do reino de Ryukyu por mais de quatro séculos.

