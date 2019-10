Cadastro para empresas em São Paulo termina nesta semana

Termina nesta quinta-feira o prazo que todas as empresas sediadas na cidade de São Paulo – sejam elas micro, pequenas, médias, de qualquer tamanho ou natureza jurídica, incluindo MEIs (microempresas individuais) – têm para fazer um cadastro no site da Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) para se declararem pequenos ou grandes geradores de resíduos.

Segundo o diretor de serviços da Amlurb, Evaldo Azevedo, o cadastro é necessário porque a prefeitura não sabe de fato quem é o grande gerador – aquele que produz mais de 200 litros de lixo e resíduos por dia. Essas empresas devem contratar um serviço para coletar e descartar seus resíduos.

“Tivemos até agora [terça] cerca de 520 mil cadastros, o que representa 96% dos CNPJs ativos”, afirmou.

O diretor disse que nesta quarta são coletados, transportados e destinados 12 mil litros de lixo residencial por dia, a um custo de R$ 100 milhões por mês. A estimativa é que 10% desse volume seja de empresas que deveriam ser responsáveis por seu próprio descarte.

O diretor da Amlurb disse que as empresas vão receber um arquivo com o selo do cadastramento que traz um QR Code. Ele deve ser impresso e colocado à vista.

“Será importante se as pessoas verificarem se o estabelecimento que frequentam está regular nesse quesito, até para incentivar as boas práticas”, finalizou.