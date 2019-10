STJ acata pedido de defesa de Lula e suspende julgamento sobre sítio em Atibaia

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Leopoldo de Arruda Raposo concede liminar em habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para suspender julgamento marcado para esta quarta-feira (30) no Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF-4).

A Corte analisaria uma questão referente ao processo do sítio de Atibaia que poderia anular a condenação de Lula em primeira instância.

Se isso acontecesse, a sentença de 12 anos e 11 meses de prisão imposta a Lula nessa ação seria cancelada.

Em sua decisão, Leopoldo aponta quebra da lógica do recurso apresentado, já que apenas um item da apelação da defesa seria apreciado no julgamento do TRF-4.

O relator da Lava-Jato no Tribunal, João Pedro Gebran Neto, definiu para esta quarta-feira somente a análise do entendimento do STF de que réus delatados devem apresentar suas alegações finais depois dos que firmaram acordos de delação.