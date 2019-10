Salas aguardam uso no estádio Bruno José Daniel, no ABC

Salas construídas embaixo da arquibancada do estádio Bruno José Daniel, na Vila América, em Santo André, aguardam ter destinação e uso pela Prefeitura de Santo André. São ao menos 10 salas projetadas em 2013 para receber lojas e restaurantes, garantindo verba extra para a manutenção da estrutura municipal.

O projeto foi apresentado pelo atual prefeito Paulinho Serra (PSDB) quando ele ainda ocupava cargo de secretário de Obras da cidade, durante a gestão Carlos Grana (PT). A previsão era tornar o estádio um espaço multiuso, podendo inclusive receber shows. Mas a etapa não foi concluída e a prefeitura passou, ainda na gestão Grana, a projetar as salas para uso de secretarias como a de Esportes. A utilização permitiria reduzir os gastos com aluguel de imóveis pagos para as estruturas da prefeitura.

Os esqueletos estão erguidos há pelo menos um ano embaixo das arquibancadas voltadas para a avenida Mário Toledo de Camargo. Mas é possível observar que falta finalização, com a ausência de itens como janelas e a parte elétrica. Nas áreas internas, há acabamento e pintura.

E agora?

Desde 2011, quando as marquises do estádio foram destruídas, a casa do Ramalhão passa quase que anualmente por promessas de obras e requalificação.

A mais recente reforma teve início em junho e a prefeitura diz que ficará pronta até dezembro, com investimento de R$ 1,5 milhão. Mas a destinação das salas na parte de baixo das arquibancadas ainda não foi definida. De acordo com a prefeitura, “estão em análise quais serão os departamentos que mudarão para o local que, com a reforma, contará ainda com salas de caratê e tênis de mesa”.

O estádio municipal é utilizado pela equipe de futebol do Santo André, que disputa no próximo ano a Série A1 do Campeonato Paulista.