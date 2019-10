Reino Unido derrete moedas comemorativas ao Brexit após novo adiamento

A produção de cerca de 3 milhões de moedas em comemoração à saída do Reino Unido da União Europeia já havia começado, com objetivo de ser concluída nesta sexta-feira (31) – data limite anteriormente estipulada para concretizar o Brexit.

No entanto, após mais um pedido de adiamento, as moedas terão outro rumo. O Her Majesty's Treasure – departamento de economia e finanças do governo britânico – anunciou que a totalidade das moedas será estilhaçada, derretida e reciclada.

LEIA MAIS:

Funcionários da Ford no ABC fazem última assembleia antes do fechamento da fábrica

Covas inicia primeira sessão de quimioterapia, com duração de até 36 horas

Reprodução/Twitter

O tesouro do Reino Unido ainda decidiu por manter o plano de produzir 3 milhões de moedas de 50 pences (os "centavos" britânicos, cada pence equivalendo por volta de de cinco centavos). No entanto, a confecção delas começará apenas após a saída ser, de fato, efetuada.

O design da moeda traz uma frase e a data da saída da União Europeia – esta sendo o "ponto problemático", após sucessivos adiamentos. A frase escolhida é "paz, prosperidade e amizade com todas as nações".

A nova data limite para o Brexit, solicitada pelo primeiro-ministro Boris Johnson à UE, foi estipulada para 31 de janeiro.