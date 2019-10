Quina 5109: confira os números sorteados nesta terça, 29 de outubro

Nesta terça-feira (29), o concurso da Quina número 5.109 pode pagar R$ 2,1 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

Veja os números da Quina desta terça-feira (29):

14, 34, 40, 42, 62

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de segunda (28), ninguém acertou as cinco dezenas. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 40 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 9,8 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números.