Quadrilha que aplicava golpe do empréstimo consignado é presa em Santo André

Uma quadrilha que aplicava golpes do empréstimo foi presa na manhã desta terça-feira (29), em Santo André. Policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram a nova sede do esquema, que ficava na Avenida Utinga.

Segundo informações da Polícia Civil, os responsáveis pelo golpe montavam e desmontavam escritórios que funcionavam como fachada para dificultar sua identificação. A primeira tentativa de prisão dos golpistas foi na última semana, mas eles já haviam mudado de endereço. Em geral, cada imóvel era ocupado no máximo por um mês.

O modo de operação da quadrilha era oferecer dinheiro a juros baixos com a condição de que o "cliente" antecipasse todas as taxas de administração da operação.

Na ação, os agentes flagraram os golpistas em pleno trabalho. Ao menos 20 pessoas que estavam no local, entre vítimas, funcionários e os responsáveis por comandar o esquema, foram levados à especializada para serem ouvidos e identificados.