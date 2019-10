Previsão do Tempo: clima continua quente em São Paulo nesta quarta-feira

Poucas mudanças devem acompanhar a chegada da quarta-feira (30) na cidade de São Paulo.

O dia terá predomínio de sol e calor, começando logo pela manhã. A umidade diminui em relação à terça-feira, com mínima prevista para 35% e máxima em 95%.

No entanto, durante a tarde, a chegada da brisa marítima pode aumentar as chances de chuva. A noite será mais nebulosa em consequência disto.

Já as temperaturas variam entre 20ºC e 33ºC, com pouca alteração em relação ao dia anterior. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura de São Paulo.