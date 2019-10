Chinês é preso em casa de swing com armas sem identificação

A PM (Polícia Militar) apreendeu um fuzil com mira a laser, uma pistola, um revolver e munições em uma boate e casa de swing no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (28).

Além disso, os policiais também encontraram no estabelecimento R$ 5 mil e outras quantias em dinheiro em moedas chinesas e paraguaias. No local, foi preso em flagrante o dono, que é um chinês, por porte ilegal de arma – duas delas estavam com a numeração raspada. Ele afirmou que é colecionador, mas apenas uma das armas possui documentação.

A esposa também foi conduzida ao DP junto com um amigo do casal e três seguranças. A PM chegou ao local, na avenida da Aclimação, a partir de uma denúncia anônima e fez o flagrante por volta das 21h.

