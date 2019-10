Obras na linha 17-Ouro do Metrô interditam avenida Jornalista Roberto Marinho nesta terça

As obras da linha 17-Ouro do Metrô, previstas para serem entregues há cinco anos, continuam na zona sul da cidade de São Paulo. Nesta terça-feira (29), um içamento de uma passarela que vai ligar a entrada da estação a sua plataforma causam mudanças no tráfego na região do Brooklin.

Para facilitar o andamento da obra, a avenida Jornalista Roberto Marinho será interditada entre as ruas Miguel Sútil e Paschoal Pais, no sentido Aeroporto de Congonhas. O fechamento da via acontece das 23h até as 4h desta quarta (30). De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o local será monitorado por agentes de trânsito, que vão orientar os motoristas na região.

Veja também:

See her? Site de turismo da Embratur vira meme por traduções erradas

Dia do Livro: São Paulo tem ações de doação e distribuição gratuita de títulos

Uma solução de desvio é seguir pelas ruas Miguel Sútil, Francisco Dias Velho e Paschoal Pais, retornando enfim para a avenida Jornalista Roberto Marinho.

A linha 17-Ouro do Metrô é um monotrilho que, em projeto, ligaria o Jabaquara, na zona sul, ao Morumbi, na zona oeste, passando por bairros como Campo Belo e Panamby, além de uma conexão com o Aeroporto de Congonhas. As oito estações em construção desde 2012, porém, ligam apenas o aeroporto à estação Morumbi da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).