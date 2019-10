Mulheres com deficiência e cuidadoras terão atendimento ginecológico acessível em São Paulo

Mulheres com deficiência e suas cuidadoras poderão passar por atendimentos ginecológicos e mamografias na rede de saúde de São Paulo. O programa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vai oferecer vagas para esse exame em breve.

Ao menos duas UBSs em cada regional terão recursos de acessibilidade como mamógrafos e camas ginecológicas acessíveis. O agendamento deve ser feito por meio do programa Mãe Paulistana pelo telefone 0800 200 0202. No momento da marcação, a paciente poderá escolher a unidade com acessibilidade mais próxima de sua casa. Mais informações disponíveis no site do Mãe Paulistana.

Unidades Básicas de Saúde Acessíveis:



CRS NORTE

• UBS Professora Maria Cecilia Donangelo (Ginecologia e Papanicolau)

Rua Rui Moraes do Apocalípse, nº 2 Jd. do Tiro

• UBS Pereira Barreto (Ginecologia e Papanicolau)

Rua Dom Manuel D'Elboux 76 Jardim São José – Pirituba

• Hospital Municipal Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha (referência para mamografia, ultrassonografia e colposcopia)

Av. Dep. Emílio Carlos, 3100 – Vila Nova Cachoeirinha

CRS OESTE

• UBS Jd. Edite (Avaliação ginecológica e papanicolau)

R. Charles Coulomb, 80 – Cidade Monções

• UBS Alto de Pinheiros (Referência para mamografia na CRS Oeste)

Av. Queiroz Filho, 313 – Centro

CRS SUDESTE

• UBS V Carrão Dr. Adhemar Monteiro Pacheco-SPDM

R. Dr. Jaci Barbosa, 280 – Vila Carrão.

• Hospital Dia Rede Hora Certa – Penha (Mamografia)

Praça Nossa Sra. da Penha, 55 – Penha de França

CRS LESTE:

• UBS Inácio Monteiro

Rua Inácio Monteiro, 3.002, Cidade Tiradentes na STS de Cidade Tiradentes.

• UBS Jardim Etelvina (Avaliação ginecológica e papanicolau)

Rua Manoel Teodoro Xavier, 138, Guaianazes na STS de Guaianazes.

Referência para mamografia na CRS Leste:

• Hospital Dia São Mateus: Rua Augusto Ferreira Ramos, 9, Jardim Tiete na STS de São Mateus.

• Hospital Dia São Miguel: Rua João Augusto de Moraes, 348, São Miguel Paulista na STS de São Miguel.

CRS CENTRO:

• Referência para mamografia: UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÉ: rua Frederico Alvarenga 259.

• Ambulatório PAISM – CEJAM

Rua Dr. Lund 41- Liberdade