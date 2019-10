Linha 7-Rubi é estendida até o Brás em dias úteis

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estendeu a linha 7-Rubi até a estação Brás. Essa operação vai funcionar nos dias úteis, em período experimental. A intenção da mudança, segundo a companhia, é aumentar as opções de ligação com o metrô para os passageiros da linha –hoje feita nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz– e facilitar o deslocamento do público das linhas 10, 11, 12 e 13 da companhia, que usam a estação Brás de segunda a sexta-feira.

De acordo com a CPTM, na estação Brás o embarque e desembarque dos passageiros da linha 7 é feito pela plataforma 2. Aos finais de semana, ela vai circular entre Jundiaí e Luz.

A companhia informa que pretende padronizar o intervalo médio da linha 7-Rubi em seis minutos, entre Francisco Morato e Brás. Atualmente, os trens operam com intervalos de 8 minutos de Francisco Morato e Caieiras e de 6 minutos de Caieiras à Luz.

Rapaz diz que foi torturado

Um adolescente de 16 anos diz ter sido espancado por seguranças da estação Corinthians/Itaquera da linha 11-Coral da CPTM, na última sexta-feira. O rapaz teria tentado pular a catraca sem pagar.

Em nota, a CPTM disse que investiga o caso e não compactua com casos de violência.