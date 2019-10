Vestibulinho Etecs: Veja lista de candidatos que terão desconto em taxa de inscrição

O Governo do Estado de SP divulgou nesta terça-feira (29) a lista dos contemplados com o desconto de 50% na taxa do processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o primeiro semestre de 2020. A relação está disponível no site. Quem receber o benefício vai ter o valor da taxa reduzido de R$ 30 para R$ 15.

O candidato contemplado deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, exclusivamente pela internet, em um único curso na Etec de sua escolha. O prazo vai o dia 12 de novembro, às 15h.

As Etecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados em fazer a inscrição. Basta se informar sobre o horário de atendimento em cada unidade.

O exame será aplicado em 15 de dezembro.