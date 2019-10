Enem 2019: Veja o passo a passo para consultar local e sala de prova

O Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) está chegando – nos próximos domingos, 3 e 10 – e os ânimos vão ficando à flor da pele. Por isso, é importante se preparar antes do exame para que nenhum imprevisto seja um grande problema.

Um dos principais passos na etapa de preparação é conhecer o local de prova, bem como realizar o trajeto até o lugar com antecedência. Assim, é possível analisar quanto tempo é necessário para chegar – afinal, ninguém quer chegar atrasado e virar meme na internet.

Os locais e salas de prova já estão disponíveis no Cartão de Confirmação da Inscrição, divulgado no último dia 16. O documento de cada candidato pode ser consultado na página do participante, a qual pode ser acessada por meio deste link.

Em seguida, é necessário realizar um login, informando CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a senha cadastrada durante a inscrição.

Por fim, as informações podem ser encontradas no cartão, sob a aba "Aplicação". Boa prova!