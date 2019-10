Dia do Livro: Veja as principais promoções de livrarias

Ler é fundamental para o aprendizado! Nesta terça-feira (29), aproveite para celebrar o Dia Nacional do Livro, pois diversas livrarias prepararam promoções especiais em homenagem à data.

A livraria Saraiva fez uma seleção exclusiva de títulos da literatura nacional para comemorar o dia. São 1.267 livros físicos com até 50% de desconto, entre eles "A Hora da Estrela", de Clarice Lispector, "Prólogo, Ato, Epílogo – Memórias", de Fernanda Montenegro, e "Vidas Secas", de Graciliano Ramos. Para conferir os preços, basta acessar este link.

Já a Amazon está vendendo 83 obras físicas e digitais, de diversas nacionalidades, com desconto de até 83%. No site, a promoção vale para uma quantidade específica do estoque e dura por um tempo limitado. Um dos destaques é "Watchmen", de Alan Moore, cujo preço caiu de R$ 126 para R$ 73. A busca pelos quadrinhos foi tanta que a oferta se esgotou em horas.

Por fim, a livraria Cultura está realizando uma campanha, chamada Mais Cultura por Menos, em que oferece livros, CDs, filmes, brinquedos e itens de papelaria com até 70%. Acesse por meio deste link.