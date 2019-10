Dia do Livro: São Paulo tem ações de doação e distribuição gratuita de títulos

Comemorando nesta terça-feira (29) o Dia Nacional do Livro, diversas ações de incentivo à leitura e doação de livros acontecem pela cidade de São Paulo. Em 20 terminais de ônibus da capital será possível pegar livros de graça pela campanha “Livro na Faixa”. Os terminais que participam da ação podem ser consultados no site da SPTrans.

A estação Santa Cecília, da linha 3-Vermelha do metrô, entre 11h30 e 13h30 vai ter contação de histórias com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo e doação de livros estocados na central de Achados e Perdidos do metrô.

Os shoppings Light, Top Center (centro), Mais Shopping e Morumbi Town Shopping (zona sul) darão isenção de horas no estacionamento para quem doar livros. A arrecadação será doada para a ONG Casa do Zezinho.

Nos terminais EMTU Guarulhos-Cecap e Diadema também haverá doações. Em Guarulhos será entre 11h e 16h e em Diadema, das 13h às 16h.