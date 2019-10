Em Riade, Bolsonaro abandona entrevista após pergunta sobre críticas de Celso de Mello

O presidente Jair Bolsonaro se encontra nesta terça-feira (29) com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

Antes da reunião, o líder do executivo brasileiro conversou rapidamente com a imprensa e destacou que tem um bom relacionamento com o príncipe do país depois que o conheceu em Osaka, no Japão, e o assunto principal no encontro privado será sobre economia.

Veja também:

Governo deve acionar plano de contingência para óleo no Nordeste, diz MPF

Poluição de São Paulo equivale a cinco cigarros por dia

Bolsonaro acabou abandonando a entrevista quando foi perguntado sobre a declaração do ministro do Supremo Celso de Mello que disse que o presidente da República “parece não encontrar limites na compostura que um Chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas funções.”

A afirmação do decano da Corte aconteceu a partir de um vídeo que Bolsonaro publicou nas redes sociais em que se compara a um leão cercado por hienas, batizadas com os nomes de quem o presidente considera ser seus inimigos que o atacam. Entre eles estão o STF, o próprio partido PSL ao lado de outros como PT e Psol, além da ONU e veículos de imprensa. O vídeo foi apagado.