Adolescentes quase são atropelados em desafio de selfie em trilho de trem

Um perigoso desafio para ganhar curtidas e seguidores nas redes sociais quase custou a vida de um grupo de adolescentes na Itália. Na ocasião, quatro garotos invadiram os trilhos de uma ferrovia em Bolonha para tirar uma selfie e por muito pouco não foram atropelados por um trem.

O objetivo dos adolescentes era gravar vídeos ou tirar fotos escapando da linha férrea antes da passagem dos trens. O caso aconteceu no sábado (26), na linha Bolonha-Milão, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (29).

O perigoso desafio feito pelos adolescentes só não terminou em tragédia por conta do maquinista de um dos trens da estação, que viu os quatro rapazes nos trilhos e prontamente parou a locomotiva.

Sfiorata tragedia lungo linea Bologna-Milano dove 4 ragazzi erano sui binari a farsi i selfie

Identificati da #poliziaferroviaria che

dal 2014 incontra gli studenti con progetto "train to be cool" con lo scopo di prevenire comportamenti pericolosi in stazione e reti ferroviarie pic.twitter.com/XsKgIqJrTe — Polizia di Stato (@poliziadistato) October 29, 2019

De acordo com a imprensa local, um dos garotos foi detido no local e levado para casa. Os policiais informaram que os pais do adolescente ficaram aterrorizados e chateados com a atitude do filho.

As autoridades estão tentando identificar os outros três menores de idade que participaram do caso.

No dia 19 de outubro, um episódio semelhante aconteceu no bairro Borgo Panigale, também em Bolonha. Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, fizeram o mesmo desafio e foram detidos pela polícia. Segundo as autoridades, o grupo era formado por oito pessoas.