São Paulo tem três acidentes com colisão em postes na manhã desta segunda

A cidade de São Paulo amanheceu com três acidentes de trânsito envolvendo colisões em postes na manhã desta segunda-feira (28).

Na marginal Pinheiros, um motorista perdeu o controle do carro e colidiu em um poste no início da manhã. O caso ocorreu na pista local, sentido Interlagos, após a Ponte do Morumbi. A condutora não ficou ferida, mas abandonou o carro no local. O poste caiu na pista e não há previsão de liberação – duas faixas foram bloqueadas e o trânsito é congestionado desde a ponte Eusébio Matoso.

Já na zona norte, na rua Voluntários da Pátria, sentido centro, um ônibus colidiu com um poste na altura da rua Doutor Luís Lustosa da Silva. Uma faixa está bloqueada e também há lentidão pela região. Não há informações de feridos.

Acidente na rua Voluntários da Pátria / Reprodução/Rádio Trânsito FM

Por último, um outro ônibus colidiu em um poste na rua Conselheiro Moreira de Barros, sentido Santana, no bairro de Lauzane Paulista, também na zona norte. Uma faixa está fechada antes da avenida Direitos Humanos.